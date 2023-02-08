В Красноярске прошел госэкспертизу проект детского сада на Бугаче. Фото: мэрия Красноярска

Госэкспертиза одобрила проект детсада на Бугаче в Красноярске. Об этом сообщает городская администрация.

Детский сад рассчитан на 300 воспитанников и 12 групп. Из них 4 группы для малышей от 1,5 до 3 лет, еще восемь – для детей 3-7 лет. В садике будут музыкальный кабинет и спортивный зал. В подвале обустроят прачечную и технические помещения.

На территории детсада предусмотрены теневые навесы, песочницы, горки, качели и другие атрибуты дошкольных учреждений. Заложено также освещение, озеленение и автогородок.

В мэрии отмечают, что проект детсада подготовлен с использованием экономически эффективной модели. Аналогичное учреждение уже построена 78-й Добровольческой бригады, и возводится сейчас в Медгородке за Кардиоцентром.