Предприниматель требует 3 миллиона рублей с красноярской кондитерской фабрики за продажу Зайки Ми

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Предприниматель Рафис Юсупов подал иск о взыскании 3 миллионов рублей с кондитерской фабрики «Краскон». Причина – нарушение исключительного права на произведение изобразительного искусства, сообщает Арбитражный суд Красноярского края

Бизнесмен, по его словам, в 2021 году заключил лицензионный договор на произведение дизайна «Мягкая игрушка зайки по имени «Зайка Ми» и получил на него исключительные права. Однако в ноябре и декабре в магазинах Красноярского края мужчина нашел игрушки с таким же дизайном. Товары с образом Зайки Ми продавались и на сайте кондитерской фабрики.

Как утверждает предприниматель, прав на использование бренда у компании нет.

В течение пяти дней суд решит вопрос о принятии иска к производству.