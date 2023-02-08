В Красноярском крае под суд пойдут полицейские, которые скрыли участие пьяного коллеги в аварии

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В Березовском районе направлено в суд уголовное дело в отношении двух бывших инспекторов. Их обвиняют в служебном подлоге и превышении должностных полномочий, сообщает прокуратура Красноярского края.

В апреле 2022 года, как считает следствие, на одной из улиц Березовки произошла авария с участием двух автомобилей. Виновником оказался нетрезвый заместитель начальника МО МВД России «Ирбейский».

На оформление ДТП отправили экипаж ДПС. Однако сотрудники не только не отстранили выпившего водителя, но и сам факт его нахождения за рулем в таком виде не зафиксировали. Протокол и акт освидетельствования, как выяснилось, был составлен по договоренности на подставное лицо.

Все это вскрылось во время проведения служебной проверки. Всех троих уволили.