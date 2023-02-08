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НовостиОбщество8 февраля 2023 2:54

В Красноярске с 27 февраля по Карла Маркса появится пешеходная зона

Изменения в движении транспорта затронут участок в районе переулка им. Андрея Поздеева
Татьяна ИЛЬИНА
Фото: администрация Красноярска

Фото: администрация Красноярска

С 27 февраля на двух участках улицы Карла Маркса в Красноярске внесут изменения в схему организации дорожного движения. В районе переулка им. Андрея Поздеева появится пешеходная зона, сообщает администрация города.

Знаки, запрещающие движение машин, появятся на подъезде к переулку со стороны Карла Маркса. Остановку и стоянку автомобилей запретят и на проезде к дому по Маркса, 133. Такое решение поможет разгрузить выезд с дворовой территории.

Все знаки появятся до 27 февраля и будут действовать в постоянном режиме.