В Красноярске с 27 февраля по Карла Маркса появится пешеходная зона

Фото: администрация Красноярска

С 27 февраля на двух участках улицы Карла Маркса в Красноярске внесут изменения в схему организации дорожного движения. В районе переулка им. Андрея Поздеева появится пешеходная зона, сообщает администрация города.

Знаки, запрещающие движение машин, появятся на подъезде к переулку со стороны Карла Маркса. Остановку и стоянку автомобилей запретят и на проезде к дому по Маркса, 133. Такое решение поможет разгрузить выезд с дворовой территории.

Все знаки появятся до 27 февраля и будут действовать в постоянном режиме.