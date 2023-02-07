«Союзмультфильм» подаст в суд на красноярское отделение ЛДПР из-за Чебурашки Фото: Мария ЛЕНЦ

Компания «Союзмультфильм» подает в суд на красноярское отделение ЛДПР из-за использования Чебурашки в своем ролике. Об этом сообщает телеграм-канал RTVI.

Проблема возникла после партийного кинопоказа фильма Чебурашка, на который ЛДПР пригласили детей и пенсионеров. В ролике, который показывался после фильма, использовался слайд с изображением популярного персонажа мультика и надписью: «Смотришь Чебурашку? Выбирай ЛДПР».

Дело в том, что «Союзмультфильм» обладает правами на образ Чебурашки и других персонажей из книг писателя Эдуарда Успенского. Председатель Совета директоров компании Юлиана Слащева заявила, что в адрес красноярского отделения партии будет направлена юридическая претензия.

Впрочем в ЛДПР Красноярского края отметили, что пока ни исков, ни других претензий в партию не поступало.