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НовостиОбщество7 февраля 2023 5:44

В Кировском районе Красноярска предпринимателей обязали убрать не соответствующие регламенту баннеры и вывески

Рейд провели сотрудники администрации со службой городовых
Татьяна ИЛЬИНА
Фото: администрация Красноярска

Фото: администрация Красноярска

В Кировском районе сотрудники администрации со службой городовых прошлись по Щорса и осмотрели фасады и вывески торговых объектов. Часть их них не соответствовала архитектурно-художественному регламенту, сообщает администрация Красноярска.

Предпринимателям пришлось убрать шесть баннеров по Щорса, еще семь собственников получили уведомления.

Дальше рейд прошел по улице Академика Вавилова, 55а. Здесь бизнесменам пришлось демонтировать два баннера и убрать одну вывеску. Еще восемь получили уведомления на приведение в порядок своих торговых объектов.