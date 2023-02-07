В красноярском «Роевом ручье» проснулся медведь Памир

Фото: мэрия Красноярска

В Красноярске в зоопарке «Роев ручей» на днях проснулся бурый медведь Памир. Об этом сообщают в парк флоры и фауны.

По заверению пресс-службы, столь раннее пробуждение медведя говорит о скором приходе весны. В берлогу хищник не собирается, предпочитая сну солнечные ванны, лежа на снегу. Он уже сейчас радует посетителей зоопарка.

Но судя по прогнозу погоды на ближайшей неделе весны ждать не приходится. Синоптики прогнозируют около -10-15 градусов.

- В Сибири приход весны предсказывают вовсе не сурки. У нас и климат посуровей, и народ покрепче, а уж про наших «хомячков» не то, что анекдоты, легенды слагают, - пишут в «Роевом ручье».

При этом в январе 2020 года Памир просыпался даже в январе во время оттепелей. Но тогда он засыпал вновь, как только температура понижалась.