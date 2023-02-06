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НовостиОбщество6 февраля 2023 11:59

В Красноярском крае по Пушкинской карте за год купили 270 тысяч билетов

В кино, музеи, на выставки
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
В Красноярском крае по Пушкинской карте за год купили 270 тысяч билетов

В Красноярском крае по Пушкинской карте за год купили 270 тысяч билетов

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае по Пушкинской карте за весь 2022 год было приобретено 270 тысяч билетов в учреждения культуры, сообщают Sibnovosti со ссылкой на министерство культуры региона. Всего в проект «Пушкинская карта» вошли 159 учреждений культуры. Самыми посещаемыми местами стали Ачинский драматический театр, Красноярский музыкальный театр, Красноярская краевая филармония, Театр юного зрителя, Красноярский драматический театр имени А. С. Пушкина и музейный центр «Площадь Мира».

Добавим, что «Пушкинская карта» - это программа популяризации культурных мероприятий среди молодежи. Участниками могут стать граждане России в возрасте от 14 до 22 лет. Номинал карты – 5 тысяч рублей. На них можно приобрести билеты в театры, музеи, филармонии, кинотеатры и так далее. Средства выделяются из федерального бюджета.