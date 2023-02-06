Красноярцы поделились впечатлением о сериале «Красный яр». Фото: krskstate.ru

Красноярцы поделились впечатлением о сериале «Красный яр», премьера которого состоялась на прошлой неделе на федеральном телеканале «НТВ». Сериал был снят кинокомпанией «Триикс Медиа», а действие происходит в двух временных плоскостях – в 1860-х и 2020-х годах.

Мнения разделились. Одной части зрителей понравилось все: красивые пейзажи, виды города. В кадр попали этническая деревня в Шушенском, отреставрированные дома в Историческом квартале Красноярска, знаменитые «Столбы». А также современные виды города, набережная в Дивногорске, Успенский мужской монастырь в Удачном. Отмечали и игру местных актеров.

Другая часть раскритиковала сериал. Депутат Горсовета Вячеслав Дюков назвал его так: «Пустая по содержанию, по необходимой сейчас морали, по профессионализму актеров, по художественному уровню, по исторической ценности поделка». Пеняют зрители и на исторические неточности. Например, шатание героев из прошлого по территории нынешнего национального парка. А было ли там оно, золото?