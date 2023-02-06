В красноярском минздраве рассказали, когда льготные лекарства поступят в аптеки Фото: Мария ЛЕНЦ

В минздраве Красноярского края рассказали, когда льготные лекарства вновь появятся на прилавках. На межведомственном совещании этот вопрос обсуждали силовики, представители Росздравнадзора, поставщики и собственно сам минздрав.

Так, поставщики сообщили, что срок поставки лекарств в аптеки по федеральной льготы определен с 9 января 2023 года, а по региональной – с 20 января. Однако быстро выложить медикаменты на прилавки не получится.

Дело в логистике: транспортные пути удлинились, а производители отгружают товар с задержками. Поэтому лекарства прибудут в Красноярский край чуть позже. Ориентировочно это случится в феврале 2023 года.