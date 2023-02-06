Красноярск
ВидеоФотоСпецоперацияCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперацияCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
-8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье6 февраля 2023 9:14

В красноярском минздраве рассказали, когда льготные лекарства поступят в аптеки

Рассказываем, когда в Красноярске появятся льготные лекарства в аптеках
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В красноярском минздраве рассказали, когда льготные лекарства поступят в аптеки

В красноярском минздраве рассказали, когда льготные лекарства поступят в аптеки

Фото: Мария ЛЕНЦ

В минздраве Красноярского края рассказали, когда льготные лекарства вновь появятся на прилавках. На межведомственном совещании этот вопрос обсуждали силовики, представители Росздравнадзора, поставщики и собственно сам минздрав.

Так, поставщики сообщили, что срок поставки лекарств в аптеки по федеральной льготы определен с 9 января 2023 года, а по региональной – с 20 января. Однако быстро выложить медикаменты на прилавки не получится.

Дело в логистике: транспортные пути удлинились, а производители отгружают товар с задержками. Поэтому лекарства прибудут в Красноярский край чуть позже. Ориентировочно это случится в феврале 2023 года.