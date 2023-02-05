В Красноярске 4 здания лишились холодной воды из-за порыва трубы на Маерчака

Фото: ГИБДД

В Красноярске сразу 4 здания лишились холодной воды из-за порыва трубы на Маерчака. Среди них: два жилых дома, одно кафе и техникум. Как сообщили в службе 005, водоснабжения восстановят к 12 дня 5 февраля.

О порыве еще ночью сообщили в ГИБДД. Из-за натекшей воды образовалась наледь на большой площади, водителей просят быть осторожными в районе дома №22 по Маерчака.

К зданиям, оставшимся без ресурса, будет организован подвоз питьевой воды. Отключены от водопровода: Маерчака,20, 22, 22а, Железнодорожников,21.