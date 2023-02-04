Ход капремонта здания Красноярского цирка проверили городские власти

Фото: телеграм-канал Аркадия Зинова

Зампред правительства Красноярского края Алексей Подкорытов и министр культуры региона Аркадий Зинов побывали на стройплощадке Красноярского цирка. На объекте демонтируют старую кровлю цирка и административного блока и укладывают настил новой, сообщает Росгосцирк.

Из федерального бюджета на проведение капитального ремонта в октябре 2022 года было выделено больше 146 миллионов рублей. Все работы в рамках этих средств должны быть завершены до конца марта. Сейчас ремонт идет по графику – для этого на площадке ежедневно трудятся 40 человек.

Уже готово остекление контура здания. На то, чтобы продолжить работы, потребуется еще около 200 миллионов рублей. На эти деньги будет построен металлический каркас зрительных рядов, вип-лож, балкона оператора, а также завершены работы по устройству фасадов и остекления и ремонту колосников.

Дальнейшее финансирование обсудят на рабочей встрече с Минкультом РФ.