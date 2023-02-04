В Красноярском крае мужчина застрелил на обочине дороги двух косуль

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Краснотуранском районе завели уголовное дело на мужчину 1954 года рождения за незаконный отстрел двух косуль. О преступлении сообщил охотинспектор, рассказали в ГУ МВД.

Полицейские, которые приехали на место, выяснили, что охотником является 68-летний мужчина, который ехал на машине по трассе «Минусинск-Новоселово». Вдоль автодороги он заметил и застрелил двух косуль. Сумма ущерба от такой охоты составила 80 тысяч рублей.

У мужчины нашли и забрали огнестрельное ружье, патроны к нему и две гильзы. За незаконную охоту ему грозит до 2 лет тюрьмы.