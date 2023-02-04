В Назарово экс-директор «КДЦ Юбилейный» обвиняется в халатности, из-за которой региональный бюджет потерял 1,7 миллионов рублей

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В Назарово направили на рассмотрение в суд уголовное дело в отношении экс-директора «КДЦ Юбилейный», из-за халатности которого региональный бюджет потерял 1,7 миллионов рублей. Об этом сообщает прокуратура Красноярского края.

В 2021 году, по версии следствия, директор учреждения культуры заключил контракт более чем на 59 миллионов рублей на благоустройство сквера имени М.А. Ладыниной.

Подрядчики ремонт сделали, но освещение на территории появилось за меньшую стоимость и качества ниже, чем это было указано в контракте. Сумма при этом не изменилась и была выплачена полностью, дополнительных соглашений заключено не было. В итоге региональному бюджету был причинен ущерб на сумму больше 1,7 миллионов рублей.

На имущество экс-директора был наложен арест, сейчас он ждет решения суда.