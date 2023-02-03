В Красноярске высокопоставленного полицейского задержали за взятку в 2,5 миллиона рублей

Александр Егоров - крайний справа. Фото: МВД по Красноярскому краю

В Красноярске задержали замначальника службы безопасности краевой полиции Александра Егорова. Его уже поместили под стражу – Егоров подозревается в получении взятки в 2,5 миллиона рублей.

По версии следствия, за полученные деньги полицейский обеспечивал покровительство бизнесменам, незаконно заготавливающим лес в Богучанском районе. Примечательно, что служба собственной безопасности полиции, в том числе, обязана бороться с коррупцией.

Отметим, что 32-летний Егоров раньше возглавлял отдел МВД по Богучанскому району – именно тогда он и получал взятки. Сообщается, что по делу проходит еще один фигурант. Его личность не раскрывается, но известно, что он заключил со следствием досудебное соглашение.