В Красноярске супружеская пара погибла в пожаре из-за сигареты

Фото: СК по Красноярскому краю

В Красноярске расследуют пожар, который стал причиной гибели двух человек. Погибшие – немолодая супружеская пара, проживавшая на проспекте Машиностроителей. Пожар произошел в их квартире – когда сотрудники МЧС потушили пламя, они обнаружили внутри тела жильцов.

По данным СК, в пожаре погибли 58-летняя женщина и ее 60-летний супруг. Следователи установили, что пара злоупотребляла алкоголем, а пожар, предположительно, возник из-за неосторожного курения – очаг возгорания зафиксирован у изголовья кровати.

– Назначены и проводятся судебные экспертизы с целью установления точной причины смерти погибших и точной причины возгорания. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, – добавили в СК.