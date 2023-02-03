В Красноярском крае задержали замчанальника службы безопасности полиции

В Красноярском крае двух сотрудников полиции подозревают в коррупции Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае двух сотрудников полиции подозревают в нарушении коррупционного законодательства. В пресс-службе краевого главка официально подтвердили эту информацию. Действительно, оперативниками выявлен факт противоправных действий в Богучанском районе. Один из них – сотрудник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, второй – сотрудник собственной безопасности регионального ГУ МВД, который в тот момент совершения преступления занимал должность начальника отдела полиции района.

На протяжении 2021-2022 годов они получили от двух граждан деньги в общей сумме около 2,4 миллионов рублей взамен на то, чтобы закрыть глаза на незаконную вырубку леса. По данному факту назначена служебная проверка. И если их вина будет доказана, они понесут наказание в установленном законом порядке, - прокомментировали в полиции края.

В пресс-службе прокуратуры добавили, что уголовное дело заведено по материалам Управления ФСБ России по Красноярскому краю. Один из фигурантов накануне, 2 февраля, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, после чего задержали и второго.