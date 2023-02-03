В Красноярске на «Столбах» заблудилась девушка Фото: Мария ЛЕНЦ

На территории национального парка «Красноярские Столбы» заблудилась девушка. Это случилось накануне днем, 2 февраля. В КГКУ «Спасатель» рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что дежурившие на выдвижном посту на кордоне спасатели, получив сообщение от службы 112, выдвинулись в указанном направлении – в район скалы «Перья». Да, это популярное место, там есть тропа. Но ведь это – лес, стоит свернуть не туда, отойти на десяток метров – и можно потерять ориентиры. Так что 27-летняя девушка верно сообразила, что если не уверена в себе, то лучше положиться на специалистов. Ее нашли, вывели до выхода на улице Свердловской.

Спасатели в очередной раз напоминают о том, чтобы туристы соблюдали меры безопасности. Если не умеете ориентироваться в лесу – не сходите с основных троп, чтобы не заблудиться.