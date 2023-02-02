Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
-15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 февраля 2023 15:22

В Красноярске завершается реконструкция цеха для починки уличной мебели

В этом году там выпустят скамейки для двух новых скверов
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: мэрия Красноярска

Фото: мэрия Красноярска

В Красноярске завершается реконструкция Управления зеленого строительства. На этом предприятии изготавливают и ремонтируют уличную мебель вроде скамеек и качелей. Цех работает уже давно, но с весны там появится новое оборудование.

– К весне здесь установят два новых станка с числовым программным управлением. Они позволят мастерам работать с самыми разными материалами. Дереву, например, можно будет придать практически любую форму. А на детали нанести выемки, декоративные изображения, пазы, различные узоры, – сообщили в мэрии.

Также сообщается, что цех в этом году выпустит мебель для благоустройства двух общественных пространств. Речь идет о сквере «Юбилейный» и променаде вдоль Красраба, в районе мемориала «Кандальный путь».