В Красноярске завершается реконструкция цеха для починки уличной мебели

Фото: мэрия Красноярска

В Красноярске завершается реконструкция Управления зеленого строительства. На этом предприятии изготавливают и ремонтируют уличную мебель вроде скамеек и качелей. Цех работает уже давно, но с весны там появится новое оборудование.

– К весне здесь установят два новых станка с числовым программным управлением. Они позволят мастерам работать с самыми разными материалами. Дереву, например, можно будет придать практически любую форму. А на детали нанести выемки, декоративные изображения, пазы, различные узоры, – сообщили в мэрии.

Также сообщается, что цех в этом году выпустит мебель для благоустройства двух общественных пространств. Речь идет о сквере «Юбилейный» и променаде вдоль Красраба, в районе мемориала «Кандальный путь».