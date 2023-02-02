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НовостиОбщество2 февраля 2023 8:34

В красноярском микрорайоне «Южный берег» нашли участок под детсад и школу

Сейчас выясняется, сколько нужно денег на строительство
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В красноярском микрорайоне «Южный берег» нашли участок под детсад и школу. Фото: t.me/krsk_loginov

В красноярском микрорайоне «Южный берег» нашли участок под детсад и школу. Фото: t.me/krsk_loginov

На Южном берегу в Красноярске нашли землю под строительство детского сада. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Владислав Логинов.

В муниципальную собственность вернули сразу два земельных участка между домами на Регатной и Парусной. Теперь здесь собираются построить долгожданный детский сад на 270 мест и школу на 250.

Сейчас идет подсчет объема финансирования. Деньги будут предусмотрены в ближайшую корректировку.

Напомним, что жителям элитного микрорайона обещали полную образовательную инфраструктуру еще на этапе строительства жилого массива. Однако в итоге ничего построено не было. Рассматривался даже вариант засыпать землей часть акватории Енисея для возведения детского сада и школы.