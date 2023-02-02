Красноярские депутаты пожаловались в прокуратуру на краевое правительство из-за экологии

В тексте обращения депутаты жалуются, что результаты программы «Чистый воздух» за 2021 год оставляют желать лучшего Фото: Мария ЛЕНЦ

Депутаты Красноярского Горсовета направили в прокуратуру обращение с жалобой на краевое правительство из-за экологии. Документ на своей странице опубликовал депутат Роман Крастелев.

По его словам, проект обращения был направлен председателю Горсовета Наталии Фирюлиной. Но тогда оно рассмотрено не было. Тогда депутаты внесли поправки и направили уже в прокуратуру.

В тексте обращения депутаты жалуются, что результаты программы «Чистый воздух» за 2021 год оставляют желать лучшего, а в 2020 году Красноярский край и вовсе занял первое место по объему вредных выбросов в атмосферу.