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НовостиОбщество2 февраля 2023 4:56

Красноярские депутаты пожаловались в прокуратуру на краевое правительство из-за экологии

Утверждают, что власти бездействуют
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В тексте обращения депутаты жалуются, что результаты программы «Чистый воздух» за 2021 год оставляют желать лучшего

В тексте обращения депутаты жалуются, что результаты программы «Чистый воздух» за 2021 год оставляют желать лучшего

Фото: Мария ЛЕНЦ

Депутаты Красноярского Горсовета направили в прокуратуру обращение с жалобой на краевое правительство из-за экологии. Документ на своей странице опубликовал депутат Роман Крастелев.

По его словам, проект обращения был направлен председателю Горсовета Наталии Фирюлиной. Но тогда оно рассмотрено не было. Тогда депутаты внесли поправки и направили уже в прокуратуру.

В тексте обращения депутаты жалуются, что результаты программы «Чистый воздух» за 2021 год оставляют желать лучшего, а в 2020 году Красноярский край и вовсе занял первое место по объему вредных выбросов в атмосферу.