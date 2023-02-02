В Канске пожилая женщина вытолкнула машину на дорогу после ДТП

Фото: скриншот из видео ЧП Канск

1 февраля в Канске произошло странное ДТП, после которого пожилая участница инцидента вытолкнула машину и скрылась. Видео опубликовал паблик «ЧП Канск».

На кадрах видно, как старенький «ВАЗ», судя по всему, врезался в иномарку и заглох. Из отечественной машины выходила женщина пенсионного возраста и начинает толкать автомобиль, за рулем которого сидел, видимо, ее муж.

При этом очевидец аварии, либо водитель иномарки, снимает все на видео, и осуждающе комментирует действия пожилой пары. В итоге женщине удалось вытолкать «ВАЗ» на дорогу. После чего она вместе с водителем скрылась.

В ГИБДД «КП-Красноярск» рассказали, что на оформление аварии не выезжали. В ведомстве предположили, что сторонам удалось договориться, либо оформить ДТП самостоятельно, так как серьезного ущерба ни одной из сторон принесено не было.