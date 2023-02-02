Фото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня, 2 февраля, с 14.00 до 18.00 в Красноярске пройдет очередная горячая линия по поддержке семей участников специальной военной операции. Об этом сообщает администрация города.

Позвонить можно будет по телефону 226-13-13.

Ответят на вопросы специалисты молодежного центра «Доброе дело». Они разъяснят, как можно воспользоваться предусмотренными для мобилизованных красноярцев и членов их семей мерами поддержки.

Все звонки будут фиксироваться, так что стоит быть готовым назвать свои контактные данные для получения обратной связи.