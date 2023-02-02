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НовостиПроисшествия2 февраля 2023 2:17

Подозреваемого во взятках экс-главу Ачинского района выпустили из СИЗО

Судья отменил меру пресечения
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Подозреваемого во взятках экс-главу Ачинского района выпустили из СИЗО

Подозреваемого во взятках экс-главу Ачинского района выпустили из СИЗО

Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярский краевой суд отменил экс-главе Ачинского района Петру Хохлову меру пресечения. Об этом сообщает пресс-служба региональных судов.

Решение о выпуске Петра Хохлова из СИЗО было принято 1 февраля. Напомним, что в январе 2022 года в отношении экс-главы района было заведено уголовное дело о получении взяток. Тогда он получил экипировку на снегоход и скидку на его приобретение.

Следователи подсчитали, что общая сумма взятки составила 508 тысяч рублей. Петра Хохлова взяли под стражу.

С 2013 по 2020 год он работал в администрации Ачинска на должностях заместителя и первого заместителя. А в 2020 году был избран районным главой.