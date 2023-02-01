Красноярцы смогут увидеть зеленую комету 1 февраля

Фото: Мария ЛЕНЦ

Жители Красноярска 1 февраля смогут увидеть зеленую комету невооруженным взглядом. Как сообщают Gornovosti небесный объект C/2022 E3 (ZTF) приближается к планете раз в 50 000 лет. А значит, что в прошлый раз её могли заметить только неандертальцы.

Комета называется зеленой из-за того, что она имеет особый оттенок головной части и желтоватый пылевой след. Как рассказал руководитель обсерватории Университета Решетнёва Сергей Веселков, зеленая никак не связана с болидом, который жители края заметили вечером 31 января.