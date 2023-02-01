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НовостиОбщество1 февраля 2023 6:51

За февраль в Красноярске трижды ограничат движение и парковку в районе Площади Победы

Запрет будет действовать из-за мероприятий, посвященных Дням воинской славы
Татьяна ИЛЬИНА

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске в феврале трижды ограничат проезд и парковку транспорта в районе Площади Победы. Об этом сообщают Sibnovosti.ru.

Искать новые маршруты водителям придется из-за мероприятий, посвященных Дням воинской славы.

Со стороны улицы Дудинской прилегающая к Площади Победы парковка будет ограничена для транспорта с 21.00 1 февраля до 12.00 2 февраля, а также в такой же временной отрезок с 14 на 15 февраля и с 22 по 23 февраля.

С 9.00 до 11.30 15 февраля закроют для движения участок от перекрестка улицы Соревнования и улицы Андрея Дубенского до улицы Шахтеров.