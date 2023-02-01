В Красноярском крае будут судить уставшего водителя, устроившего смертельное ДТП на трассе по пути в аэропорт

Фото: прокуратура

В Красноярском крае суда ожидает 24-летний водитель такси, устроивший из-за усталости и высокой скорости в плохую погоду смертельное ДТП на трассе по пути в аэропорт. Как рассказали в прокуратуре, ведомство утвердила обвинительное заключение по уголовному делу.

Все произошло в феврале 2022 года. 24-летний водитель принял заказ на поездку из Ачинска в аэропорт. Должен был отвезти 32-летнюю женщину с 8-летней дочкой. Вместе с автолюбителем поехала его 17-летняя знакомая. Мама с ребенком сидели на заднем ряду, а девушка впереди.

- В нарушение правил дорожного движения, водитель находился за рулем в утомленном состоянии и двигался со скоростью 78-90 км/ч, которая не обеспечивала ему возможность постоянного контроля за транспортным средством с учетом дорожных и метеорологических условий (темное время суток, снежный накат и осадки в виде снега), - поясняют в прокуратуре.

ДТП произошло в Козульском районе. Мужчина не смог совладать с автомобилем, вылетел на встречку, и врезался в грузовик. Во время удара мама 8-летней девочки, сидевшая на левом заднем сидении, не пристегнутая, получила множественные травмы. Скорой она не дождалась – погибла на месте. Её дочь и 17-летняя девушка были пристегнуты, в тяжелом состоянии их доставили в больнциу.

После аварии было заведено уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью двум лицам, а также смерть человека».