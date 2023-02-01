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НовостиОбщество1 февраля 2023 4:02

Больше 200 видов привезенных красноярской фирмой игрушек из Китая изымают по всей России

У продукции отозвали сертификат соответствия
Татьяна ИЛЬИНА

Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярская фирма «Авангард М-16» отзывает из магазинов по всей России более 200 наименований игрушек и более 100 наименований хозяйственно-бытовых товаров. Об этом сообщает на своем канале главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев.

Причина – в прекращении действия сертификата соответствия, который был выдан «Международным центром подтверждения соответствия». В список товаров попали швабры, посуда, сумки, мячи, пластилин, игрушки в виде животных и многое другое.

Весь товар будет утилизирован. При этом компания предупреждает покупателей и магазины о том, что всей продукцией необходимо прекратить пользоваться незамедлительно, а в случае возникновения недомогания стоит обратиться к врачу.