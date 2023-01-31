Жители Красноярского края с прошлого года сидели без воды

Аварию в деревне устранили Фото: прокуратура Красноярского края

В деревне Погорелка Емельяновского района с 31декабря прошлого года не было воды. На глубине 450 метров обрушился насос, это и стало причиной отключения. Только местная администрация решать проблему не хотела. В дело пришлось вмешаться прокуратуре.

Без воды осталась вся деревня, а это больше 250 человек. В итоге прокуратура внесла представления главе муниципалитета и руководителю ресурсоснабжающей компании. А против директора организации завели административное дело за нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами. Кроме того, он получил предостережение – платить за услуги, которых не было, люди не должны.

К ремонту привлекли подрядчика. Сейчас работы полностью завершены, вода вернулась в деревню. Прокуратура контролирует, чтобы в дальнейшем с поставкой ресурса в населенном пункте было все в порядке.