В Красноярске закрывают приют для бездомных Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске закрывают приют для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, оказавшихся без дома. Он называется «Человек человеку» и находится на улице Воронова. В последние дни там жили 35 человек разного возраста (кроме несовершеннолетних).

Благотворительный проект проработал 15 лет. Однако 27 января суд удовлетворил требование прокуратуры и вынес решение о закрытии социального заведения. О чем рассказала его директор Людмила Самойлова на своей странице в соцсетях. «Проспекту Мира» она прокомментировала, что здание опечатывают 31 января.

В чем же причины? Как оказалось, проверка выявила нарушение пожарной безопасности. Например, не было системы противопожарной защиты. Претензии надзорного органа на самом деле серьезные: и в городе, и в стране достаточно примеров, когда в социальных учреждениях случались пожары, которые унесли человеческие жизни. По словам Людмилы Самойловой, она планирует устранить нарушения и собирает деньги на то, чтобы установить необходимое оборудование и сделать эвакуационный выход.