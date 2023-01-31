В Красноярске 12-летний подросток выпал из окна 9 этажа

В Красноярске 12 подросток выпал из окна 9 этажа Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске из окна квартиры, расположенной на девятом этаже, выпал 12-летний подросток. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск сообщил собственный источник. Все произошло накануне вечером, 30 января, на проспекте Металлургов, 28. Очевидцы вызвали бригаду скорой помощи, когда мальчик был еще жив. Его успели доставить в 20-ю больницу, но увы, полученные травмы оказались несовместимы с жизнью: несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось.

Региональный следком начал проверку по данному случаю, предварительно известно, что признаков криминала нет. Тем не менее, предстоит выяснить, что стало причиной падения.