Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 января 2023 8:10

В Красноярском крае на экологию выделят дополнительно 1,7 миллиарда рублей

Куда пойдут эти деньги, рассказали в минэкологии региона
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
В Красноярском крае на экологию выделят дополнительно 1,7 миллиарда рублей

В Красноярском крае на экологию выделят дополнительно 1,7 миллиарда рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае на реализацию экологических мероприятий в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов» значительно увеличат финансирование. Дополнительно к заложенным в бюджете средствам направят еще 1,7 миллиарда рублей. Такое решение принято на заседании регионального правительства.

Какие именно мероприятия, рассказал министр экологии и рационального природопользования края Павел Борзых. Это строительство инженерного сооружения на реке Амыл для защиты села Качулька в Каратузском районе. Разработка проекта капремонта плотины в Минусинске. Капитальный ремонт плотины на ручье Портовый в поселке Диксон, расчистка русла реки Амбарной в окрестностях Норильска. И другие.

Хорошие новости и для жителей Красноярска: в рамках проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология» планируется приобрести 11 электробусов и три зарядные станции для них, а также перевести свыше тысячи частных домовладений с угольного отопления на альтернативные источники теплоснабжения.

В целом с учетом дополнительных средств финансирование отраслевой программы на 2023-2025 годы составит 5,2 миллиарда рублей, сообщили в минэкологии.