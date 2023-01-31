В Красноярском крае на экологию выделят дополнительно 1,7 миллиарда рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае на реализацию экологических мероприятий в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов» значительно увеличат финансирование. Дополнительно к заложенным в бюджете средствам направят еще 1,7 миллиарда рублей. Такое решение принято на заседании регионального правительства.

Какие именно мероприятия, рассказал министр экологии и рационального природопользования края Павел Борзых. Это строительство инженерного сооружения на реке Амыл для защиты села Качулька в Каратузском районе. Разработка проекта капремонта плотины в Минусинске. Капитальный ремонт плотины на ручье Портовый в поселке Диксон, расчистка русла реки Амбарной в окрестностях Норильска. И другие.

Хорошие новости и для жителей Красноярска: в рамках проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология» планируется приобрести 11 электробусов и три зарядные станции для них, а также перевести свыше тысячи частных домовладений с угольного отопления на альтернативные источники теплоснабжения.

В целом с учетом дополнительных средств финансирование отраслевой программы на 2023-2025 годы составит 5,2 миллиарда рублей, сообщили в минэкологии.