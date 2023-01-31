Жительница Ачинска пойдет под суд за продажу таблеток для похудения. Фото: полиция Ачинска

Жительница Ачинска пойдет под суд за продажу запрещенных препаратов. Наверняка она не подозревала о последствиях, когда решила заняться «выгодным» бизнесом. Или знала? Она заказывала через интернет таблетки для похудения, которые в России запрещены. Проблема в том, что в состав таких таблеток входит сильнодействующее вещество – сибутрамин, он оставляет негативные последствия на внутренние органы, например, на печень и почки. Но многие люди с лишним весом об этом не задумываются, когда хотят добиться быстрого результата без усилий.

В период с июня по октябрь 2020 года 63-летняя женщина выписывала препараты, а затем продавала контрабанду посетителям одного из фитнес-клубов в Ачинске. Ее задержали с поличным в почтовом отделении Красноярска, когда она получала международную посылку. Тут же досмотрели три коробки с таблетками и капсулами и изъяли свыше 3,5 килограммов запрещенного груза. В настоящее время уголовное дело передано в суд, сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции.