Александр Усс приехал в школу №154 на церемонию поднятия флага РФ

Губернатору идея понравилась Фото: скриншот

В понедельник, 30 января, губернатор Красноярского края Александр Усс принял участие в церемонии поднятия российского флага. Мероприятие прошло в школе №154. На него главу района пригласили ученики третьего класса.

Дети записали видеоприглашение в ноябре прошлого года и отправили его в call-центр, который в то время принимал вопросы для главы региона от жителей Красноярского края.

Губернатор идею оценил и откликнулся на приглашение. Вот и приехал к ним на торжественную утреннюю церемонию. В школе его встретили третьеклассники, которые и ждали Александра Усса на мероприятие. Это Евгения Логачева и Архип Монголов. Ребята отметили, что очень обрадовались визиту главы региона.

Губернатор же поблагодарил школьников за приглашение. А ребята рассказали, что теперь планируют позвать на школьную линейку президента России Владимира Путина. Школьники надеются, что он увидит приглашение приедет в гости.