Красноярская налоговая хочет заставить доставку суши «Ёбидоёби» сменить название через суд

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Красноярская налоговая хочет заставить доставку суши и роллов «Ёбидоёби» сменить свое название на «что-то более пристойное». Ведомство направило иск в арбитражный суд, 9 февраля состоится первое заседание.

Заявление в инстанцию от налоговой поддержала антимонопольная служба, помогавшая готовить пакет документов. Их позиция заключается в том, чтобы отнести слово «Ёбидоёби» к бранному и несоответствующему общим принципам морали.

В определении арбитражного суда сказано, что новое наименование ООО «Ёбидоёби» должно будет не противоречить общественным интересам, а также принципам гуманности и морали.