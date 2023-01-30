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НовостиОбщество30 января 2023 9:44

Красноярская налоговая хочет заставить доставку суши «Ёбидоёби» сменить название через суд

Иск в арбитражную инстанцию поддержала и монопольная служба города
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярская налоговая хочет заставить доставку суши и роллов «Ёбидоёби» сменить свое название на «что-то более пристойное». Ведомство направило иск в арбитражный суд, 9 февраля состоится первое заседание.

Заявление в инстанцию от налоговой поддержала антимонопольная служба, помогавшая готовить пакет документов. Их позиция заключается в том, чтобы отнести слово «Ёбидоёби» к бранному и несоответствующему общим принципам морали.

В определении арбитражного суда сказано, что новое наименование ООО «Ёбидоёби» должно будет не противоречить общественным интересам, а также принципам гуманности и морали.