Фото: Администрация Красноярска

В Красноярске возвели цокольный этаж школы в районе «Метростроитель». Как рассказали в администрации, работы подземной части стройки завершаются – сейчас рабочие заливают пол подвала.

Укладывать кирпичные стены начнут весной 2023 года, а к осени каркас здания будет завершен, что позволит приступить к отделочным работам. Сдать школу на 1280 мест в эксплуатацию запланировано летом 2024 года.

Параллельно этой строится еще одна школа – на 1100 мест в 3-м микрорайоне Солнечного. В ближайшее время будут объявлены торги, а с наступлением тепла начнут возводить две школы - в Железнодорожном районе около нового детского сада № 221 и на Взлетке рядом с садиком № 333.