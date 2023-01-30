Красноярский депутат Илья Зайцев пожаловался в прокуратуру на Стройнадзор из-за огромных цен на услуги ЖКХ в платежках

Фото: тг-канал Иль Зайцева

В Красноярске депутат Заксобрания Илья Зайцев направил жалобу прокурору Роману Тютюнику на Стройнадзор из-за огромных цен на отопление в платежках. Как рассказал парламентарий в своем тг-канале, он считает, что ведомство формально отнеслось к жалобам красноярцев и провело не проверку, а выборочный анализ. Как выбирали реципиентов – не очень понятно.

Зайцева возмутил ответ Службы на нескольких листах, который, по его словам, поход на справку системы «Консультант Плюс», чем на пояснения от ведомства.

- Отдельно хотел бы остановиться на том, как написан ответ. Человеку, который не работает с официальными документами, разобраться почти невозможно, - пояснил депутат.

Напомним, что в Красноярске Служба строительного надзора и жилищного контроля не нашла нарушений в крупных счетах, выставленных жителям за отопление в декабре. Как сообщили в ведомстве, суммы вполне законные.

После жалоб горожан была проведена выборочная проверка начисленной платы за ноябрь и декабрь 2022 года – нарушений закона нет. Все дело в том, что помимо увеличения платы за коммунальные услуги на 11,7%, из-за холодов увеличилось и потребление отопления. Поэтому счета выросли.