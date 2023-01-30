Красноярский СК опубликовал номера горячих линий Фото: Мария ЛЕНЦ

СК по Красноярскому краю и Хакасии опубликовал номера горячих линий. Рассказываем, куда сообщить о преступлении.

Красноярцы могут пожаловаться в СК на действия (бездействие) и решения следователей и руководителей СК, а также по другим вопросам, требующим вмешательства со стороны руководства. Можно обратиться по вопросам защиты жилищных прав, выплаты пособий, социального обеспечения, медицины, предупреждения безнадзорности и правонарушений против детей. Кроме того, можно узнать информацию о ранее поданном заявлении.

Только за 2022 год краевой СК рассмотрел 9871 обращение граждан. Из них на личных приемах был принят 3216 гражданин.

Список телефонных номеров СК по Красноярскому краю, куда могут обратиться граждане:

Телефон для получения справочной информации: 8 (391) 227–06–45

- Телефон доверия: 8 (391) 273–02–99

- Телефон для приема сообщений от жителей новых субъектов РФ и Украины, прибывших в Россию: 8(391) 273-03-39

- Круглосуточный телефон «Ребёнок в опасности»: 8 (391) 268–04–95, для абонентов сотовых операторов 123

- Телефон «Остановим коррупцию»: 8 (391) 227–06–45

- Телефон для приема сообщений от представителей бизнеса, подвергшихся давлению: 8 (391) 273–05–76

- Телефон для участников специальной военной операции, мобилизованных военнослужащих и членов их семей: 8(391) 273-03-39

Адрес: 660049, г. Красноярск, пр. Мира, д. 35/3

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