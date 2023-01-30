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НовостиОбщество30 января 2023 2:54

В Красноярске появится в продаже обновленный «Москвич»

Предварительно машины станут доступны красноярцам в феврале
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Фото: автозавод "Москвич"

Фото: автозавод "Москвич"

В Красноярске появится в продаже обновленный «Москвич». Предварительно известно, что салон с автомобилями откроется в феврале. Имя дилера пока не сообщается.

Отгрузки автомобилей в салоны с завода начнутся в феврале 2023, тогда же стартуют продажи. Помимо Красноярска, автосалоны появятся еще в 11 городах России.

Покупателям будут предложены две модели нового «Москвича» - оба компактные кроссоверы, один из них с электрическим двигателем. Цены начинаются от 1,970 млн рублей за «классику» и от 3,5 млн рублей ха «электричку»