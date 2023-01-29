В Красноярске 11-летний мальчик придумал историю с пристававшим педофилом Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске в социальных сетях появилась информация, что некий неизвестный мужчина домогался ребенка. Якобы гражданин с темными намерениями подошел с предложением показать котенка, щенка, подарить телефон и т.д. Когда ребенок отказался, тот пошел за ним. А когда мальчик ускорил шаг, мужчина и вовсе побежал следом. Спасло мальчика, что у него с собой был перцовый баллончик. И все это случилось будто бы на улице 60 лет образования СССР, 45.

Разумеется, полиция немедленно начала проверку информации, как только ее обнаружили в интернете. Удалось найти источник информации и самого ребенка, а затем выяснить правду. 11-летний школьник признался, что историю о неизвестном мужчине он придумал, рассказал своему 15-летнему приятелю. А тот уже написал об этом в интернете. Инспектор ПДН провел беседу с несовершеннолетним, прокомментировали "Комсомольской правде"-Красноярск в полиции города.