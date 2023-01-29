В Зеленогорске в детском саду пять месяцев висел британский флаг. Фото: телеграм-канал Елены Пензиной

В Зеленогорске произошел скандал в муниципальном детском саду № 32. Одна из мам возмутилась, кто в группе ее сына висит атрибутика Великобритании: флаги, портрет королевы Елизаветы, а детям даже выдали британские паспорта. Мама пыталась протестовать, но ее не хотели слушать. Тогда женщина самостоятельно заменила флажок недружественного государства (одного из авторов девяти пакетов экономических санкций против России), который был на кабинке ее ребенка, на российский. Педагоги отнеслись к этому так: не нравится – переходите в другой садик.

Вскоре, когда скандал вышел за стены образовательного учреждения, руководство пыталось оправдаться: некоторые люди, мол, раскручивают ситуацию в своих интересах. И вообще, это было мероприятие для развития кругозора детей, родители якобы сами выбрали страну (хотя прошло оно пять месяцев назад, за это время королева ушла в мир иной, а на ее месте теперь другой монарх – некорректно как-то). На все это с пояснительной критикой отреагировала депутат Заксобрания края Елена Пензина в своем телеграм-канале. В комментариях, кстати, подписчики упомянули, что такое наблюдается и в других образовательных учреждениях края.

Добавим, что в ситуацию вмешался мэр Зеленогорская, в результате британский фраг из детского сада все же убрали.