Житель Железногорска присвоил 100 тысяч рублей за установку памятника Фото: Мария ЛЕНЦ

В Железногорске местного жителя будут судить за присвоение 100 тысяч рублей, которые ему заплатили за установку могильного памятника. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

Все началось с того, что жительница Красноярска заплатила 33-летнему мужчине за установку памятника на могиле родственника. Тот деньги взял, но работу не сделал. Женщина ждала 2 месяца, после чего обратилась в полицию.

Далее выяснилось, что красноярка не оформила договор на услугу, составив лишь расписку о передаче денег. Кроме того, оказалось, что мужчина действовал от лица фирмы, в которой даже не работал.

В итоге на железногорца завели уголовное дело по статье «присвоение или растрата». Ему грозит до 5 лет колонии. Расследование окончено, а материалы дела переданы в суд.