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НовостиПроисшествия28 января 2023 3:50

Житель Железногорска присвоил 100 тысяч рублей за установку памятника

Теперь он ожидает суда
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Житель Железногорска присвоил 100 тысяч рублей за установку памятника

Житель Железногорска присвоил 100 тысяч рублей за установку памятника

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Железногорске местного жителя будут судить за присвоение 100 тысяч рублей, которые ему заплатили за установку могильного памятника. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

Все началось с того, что жительница Красноярска заплатила 33-летнему мужчине за установку памятника на могиле родственника. Тот деньги взял, но работу не сделал. Женщина ждала 2 месяца, после чего обратилась в полицию.

Далее выяснилось, что красноярка не оформила договор на услугу, составив лишь расписку о передаче денег. Кроме того, оказалось, что мужчина действовал от лица фирмы, в которой даже не работал.

В итоге на железногорца завели уголовное дело по статье «присвоение или растрата». Ему грозит до 5 лет колонии. Расследование окончено, а материалы дела переданы в суд.