Администрация Назарово рассказала о плохо убирающих дороги подрядчиках

На дорогах образуются снежные накаты Фото: администрация Назарово

В Назарово подрядчик, убирающий дороги, получил несколько претензий от Управления городским хозяйством города. Причиной стала плохая работа, рассказали в соцсетях мэрии.

Каждый день подрядная организация, которая обслуживает улицы города, получает от Управления план-задание. В итоге несколько дней подряд специалисты замечают, что работа выполнена плохо. Из-за этого на дорогах сложилась тяжелая ситуация – снежные накаты, асфальт стал деформироваться. Это создает аварийную обстановку на улицах Назарово.

Поэтому администрация и выдала претензии – так руководство города планирует заставить специалистов выполнять работу качественно. Все это каждый день контролирует глава города, он тоже высказался на этот счет.

- Есть контракт, который необходимо исполнять неукоснительно и в полном объеме. В случае, если исполнение условий контракта останется некачественным, будем вынуждены наложить штрафные санкции через суд, - заявил Владимир Саар.

К слову в ночь на 27 января дорожники прогрейдировали улицу Арбузова от моста до Карла Маркса.