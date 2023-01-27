Похититель велосипедов и бытовой техники из Красноярска пожаловался полиции на людей, которых обманул

Сума похищенного - 112 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Красноярске полицейские закончили расследовать дело о многочисленных кражах. Причем похититель выдал себя сам.

В краевом МВД рассказали, что в дежурную часть позвонил мужчина и пожаловался, что кто-то стучит в дверь его квартиры и настойчиво просит ее открыть. На место выехали полицейские. На улице они встретили тех самых людей, что стучались к красноярцу. Они рассказали, что пытаются вернуть украденные у них велосипеды, которые они сдали в аренду.

По словам хозяина пункта проката, похититель взял в аренду два велосипеда, а в залог оставил паспорт. Транспорт он так и не вернул, поэтому хозяин с коллегой поехали к нему в гости. Тогда преступник стал угрожать вызовом полиции. И действительно вызвал, подставив себя.

Сотрудники МВД выяснили, что хозяин квартиры, к слову, ранее судимый 36-летний мужчина, действительно украл велосипеды. Их полицейские вернули владельцу.

А во время расследования вскрылись и другие преступления. Так, у знакомой, с которой какое-то время жил, он украл бытовую технику на 37 тысяч рублей. А у охранника магазина, который остановил его при попытке вынести алкоголь, мужчина вытащил телефон. У знакомого он украл электровелосипед – обещал отдать в ремонт. Всего красноярец наворовал на 112 тысяч рублей. Часть вещей вернули владельцам.

Заведены два уголовных дела – о краже и мошенничестве. Статьи предусматривают лишение свободы до пяти лет.