О темпах строительства метров в Красноярске доложили губернатору Фото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня, 27 января, состоялось очередное заседание штаба по строительству метро в Красноярске. Ситуация на сегодняшний день такова: продолжаются инженерно-геологические изыскания. Задействованы пять буровых установок. Выполнены исследования на 199 скважинах. Также продолжается обследование зданий, попадающих в зону влияния линии метро, осмотрено 163 объекта.

Запущены объездные пути на улице Молокова, там уже подготовлена первя строительная площадка для начала тоннелепроходческих работ. Из зоны строительства предстоит вынести более 6,2 тысячи метров электрических кабелей, свыше 420 метров водопровода и канализации, 430 метров линий связи.

«Бамтоннельстрой-Мост» перевез в Красноярск часть своей техники. Среди них – буровые установки для буронабивных свай, краны и общестроительную технику. Также в город прибыли 93 специалиста компании. На «пике» работ «Бамтоннельстрой-Мост» планирует задействовать до 300 единиц техники, 6 тоннелепроходческих комплексов, подключить к работам до 9000 человек.