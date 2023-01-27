В Красноярске бывшего управляющего краевого фонда соцстраха отправили под домашний арест

В Красноярске бывшего управляющего краевого фонда соцстраха оправили под домашний арест Фото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня, 27 января, Железнодорожный районный суд Красноярска избрал меру пресечения бывшему управляющему краевого отделения Фонда социального страхования Сергею Москвину. Его отправили под домашний арест до 25 марта 2023 года включительно. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в объединенной пресс-службе судов края.

Добавим, что Сергей Москвин проходит по уголовному делу по части 6 статьи 290 УК РФ. То есть получение взятки группой лиц, состоящих занимающих государственную должность, в особо крупном размере. Подробностей пока не дают ни следственный комитет, ни полиция, ни прокуратура. Москвин возглавил региональное отделение фонда весной 2017 года. Его предшественница покинула пост после того, как ее уличили в хищении 1,3 миллионов рублей из федерального бюджета и осудили.