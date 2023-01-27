Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия27 января 2023 8:24

В Красноярске бывшего управляющего краевого фонда соцстраха отправили под домашний арест

Он подозревается в получении взятки
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
В Красноярске бывшего управляющего краевого фонда соцстраха оправили под домашний арест

В Красноярске бывшего управляющего краевого фонда соцстраха оправили под домашний арест

Фото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня, 27 января, Железнодорожный районный суд Красноярска избрал меру пресечения бывшему управляющему краевого отделения Фонда социального страхования Сергею Москвину. Его отправили под домашний арест до 25 марта 2023 года включительно. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в объединенной пресс-службе судов края.

Добавим, что Сергей Москвин проходит по уголовному делу по части 6 статьи 290 УК РФ. То есть получение взятки группой лиц, состоящих занимающих государственную должность, в особо крупном размере. Подробностей пока не дают ни следственный комитет, ни полиция, ни прокуратура. Москвин возглавил региональное отделение фонда весной 2017 года. Его предшественница покинула пост после того, как ее уличили в хищении 1,3 миллионов рублей из федерального бюджета и осудили.