В Манском районе выбрали нового главу, им стал Максим Лозовиков. Фото: сайт администрации Манского района

В Манском районе выбрали нового главу. Им стал Максим Лозовиков, он опередил своего соперника Максима Гетманова. Добавим, что прежний глава Артем Черных оставил эту должность в конце прошлого года. Во время подведения итогов работы своей администрации он неожиданно для всех сплясал на сцене под баян и объявил, что уходит. Объяснил, что сделал это в интересах района, поскольку не сложились отношения между ним и некоторыми из депутатов Райсовета. Отставка была принята.

Максим Лозовиков был в своем время заместителем у своего предшественника, затем исполнял обязанности главы района. Накануне, 26 января, состоялось внеочередное заседание районных депутатов вместе с администрацией, который и заслушали его программу социально-экономического развития территории. Депутаты проголосовали за своего нового главу единогласно.