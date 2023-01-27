Мэрия Красноярска показала новые снегоуборщики. Стоп-кадр видео

Мэрия Красноярска показала новую технику, которая вышла на улицы города. Шнекорные снегоуборщики, которые были закуплены для специализированного автотранспортного предприятия. Таких в нашем городе еще не было. По словам специалистов, такие снегоуборщики более эффективно убирают наледь и снежный накат, чем предыдущие модели. Они срезают снежный слой ковшом, измельчают специальными ножами и при помощи передвигающего устройства сбрасывают в самосвал.

По словам руководителя САТП, новая техника по многим параметрам превосходит предыдущие модели. После нее дорога остается более чистой, плюс увеличилась скорость уборки. Кроме того, в этом были приобретены комбинированные дорожные машины, КАМАЗ с краном-манипулятором, дорожные катки, а также техника для уборки пешеходных пространств.

В первую очередь убираются магистральные улицы, по которым проходит общественный транспорт, после чего спецтехника переходит на участки с менее интенсивным движением. Сегодня на дорогах города работают более 160 единиц спецтехники и почти 290 рабочих бригад ручного труда.