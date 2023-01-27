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НовостиПроисшествия27 января 2023 4:20

Следственный комитет завел уголовное дело после изнасилования 10-летнего мальчика в Туве

Глава республики взял дело под контроль
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Следственный комитет завел уголовное дело после изнасилования 10-летнего мальчика в Туве

Следственный комитет завел уголовное дело после изнасилования 10-летнего мальчика в Туве

Фото: Мария ЛЕНЦ

Следственный комитет Тувы завел уголовное дело по статье «Иные действия сексуального характера, совершенные с применением насилия» (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ). Пострадавший – 10-летний мальчик. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск стало известно от представителей ведомства.

Информации пока немного. Известно, что произошло это в одном из районов республики. Потерпевший рассказал о случившемся своей матери, после чего она сразу же написала заявление в полицию, откуда его перенаправили в следком. Подозреваются несколько старшеклассников, с которыми вместе мальчик занимался в спортивной секции.

Назначены судебно-медицинские экспертизы. Сам мальчик находится в республиканской больнице, где проходит обследование. Ему и семье оказывается психологическая помощь. Глава Тувы Владислав Ховалыг взял расследование дела под личный контроль.