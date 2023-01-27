В Красноярске ночью девушка подралась со шлагбаумом. Стоп-кадр видео

В Красноярске ночью девушка напала на шлагбаум, который перекрывает проезд во двор. Случилось это рядом с баром на проспекте Мира, 27. Камера, установленная на стене дома, зафиксировала момент агрессивной атаки с начала и до конца.

Чем не угодил нетрезвой юной гражданке механизм, пока неизвестно. Закрывал он лишь половину проезда, она свободно могла пройти и вдоль, и поперек. Может, что-то померещилось? Дернула перекладину, оторвала, упала с ней на спину, поднялась, пнула побежденного. И, отряхиваясь, направилась восвояси. Очевидец – водитель (или пассажир) стоявшего рядом автомобиля, ошалел от этого выступления.

В пресс-службе полиции «Комсомольской правде»-Красноярск прокомментировали: заявлений и сообщений по факту повреждения шлагбаума в полицию не поступало. Однако после публикации в СМИ видеозаписи сотрудниками полиции инициирована проверка. Будет установлены все обстоятельства инцидента. Предсказываем: владелец сломанного шлагбаума наверняка заставить дебоширку заплатить за его восстановление.